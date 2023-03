"Wir sind Weltmeister": Empfang für Carina Edlinger in Fuschl

Die 24-jährige Behindertensportlerin gewann heuer Gold im Langlauf-Sprint.

Unter dem Motto "Wir sind Weltmeister" fand am Samstagabend ein Empfang für die Behindertensportlerin Carina Edlinger in ihrer Heimatgemeinde Fuschl statt. Die 24-jährige gewann heuer bei der nordischen Paraski-WM in Schweden Gold im Langlauf-Sprint (zusammen mit ihrem Guide Tobias Eberhard) und Bronze über die 10 Kilometer sowie im Biathlon-Sprint. Es war die erste Biathlon-Medaille für die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Para-Langlauf. Empfangen wurde Edlinger unter anderem von Abordnungen der Trachtenmusikkapelle Fuschl, der Freiwilligen Feuerwehr Fuschl und des USV Fuschl. Mit dabei waren auch der Präsident des Salzburger Landesskiverbands Bartl Gensbichler, Vizepräsident Helmut Gassner sowie LSO-Sporträtin Behindertensport Gabriela Moretti Prucher.