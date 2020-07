Der Sommer Grand Prix der Skispringer besteht heuer aufgrund der Corona-Pandemie nur aus einer Station. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) bekannt. Demnach sind im polnischen Wisla am 22. und 23. August zwei Bewerbe angesetzt. Die geplanten Veranstaltungen in Hinzenbach, Klingenthal sowie zuletzt in Russland und Kasachstan wurden hingegen allesamt abgesagt.

Quelle: APA