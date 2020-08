Wisla einzige Standortbestimmung in Corona-Zeiten

Für die Skispringer gibt es, wie auch bei den Damen, in Corona-Zeiten dieses Jahr nur eine einzige Standortbestimmung im Sommer: Gregor Schlierenzauer und Co. sind am Wochenende in Wisla im Einsatz. Gesamt-Weltcupsieger Stefan Kraft schont sich wegen Rückenproblemen, Michael Hayböck fehlt nach Rücksprache mit den Betreuern ebenso.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JFK Schlierenzauer fährt zum Sommerspringen in Wisla

Österreichs Septett befindet sich schon seit Dienstag zum Training in Wisla. Mit von der Partie sind neben Schlierenzauer, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Jan Hörl sowie Junioren-Weltmeister Peter Resinger, David Haagen und Clemens Leitner. Für Neo-Cheftrainer Andreas Widhölzl ist es eine "Premiere unter besonderen Umständen". U.a. auch deshalb, weil am Samstag und Sonntag ein Maximum von 999 Fans pro Tag zugelassen ist. Grund sind natürlich die Sicherheitsstandards in Coronazeiten. "Ich bin froh, dass der Sommerbewerb in Wisla stattfinden kann. Nach den vielen, bisherigen Trainingseinheiten ist ein internationaler Vergleich für die Athleten ein wichtiges Zwischenziel", erklärte Widhölzl in einer Verbandsaussendung und betonte die Standortkontrolle mit Blick auf den Winter. Zum Fehlen von Kraft meinte der Tiroler: "Die Rückenprobleme von Stefan sind zum Glück nicht dramatisch, aber man muss jetzt im Sommer auch nichts erzwingen." Gregor Schlierenzauer, der weiterhin mit Berater Werner Schuster zusammenarbeitet, bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft in seinem Blog als "absolut positiv und motivierend". "Angeführt von Cheftrainer Andi Widhölzl, der extrem engagiert ist, knien sich alle voll rein. Wir haben dieselbe Wellenlänge, die Kommunikation und Abstimmung zwischen dem Trainerteam und meinem Berater Werner Schuster läuft perfekt", berichtete der 53-fache Weltcupsieger. Das Team musste sich schon vor der Polen-Anreise einem Coronavirus-Test unterziehen und wohnt diesmal auch nicht im großen Hotel, sondern samt eigenem Koch einem Appartement. Für die Skispringer ist die Corona-Situation nicht mehr ganz neu, schon bei der "Raw Air" im Finish der vergangenen Saison hatte man sich vor leeren Stadien gemessen. Die Bewerbe in Wisla gehen am Samstag und Sonntag jeweils 17.30 Uhr in Szene. Quelle: APA