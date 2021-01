WM-Countdown: Oberstdorf war für den ÖSV stets ein guter Boden

In genau einem Monat beginnen die nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf, Oberallgäu, Deutschland. Am Fuße des Schattenbergs finden zum dritten Mal nach 1987 und 2005 Titelkämpfe statt - und für Österreichs Athleten war Oberstdorf stets ein guter bzw. "goldiger" Boden. Reisen Sie mit uns in einer Bilderstrecke 16 und 34 Jahre zurück ...

SN/oberstdorf Die 53. nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 23. Februar bis 7. März 2021 in Oberstdorf statt. Der Wintersportort im Allgäu wird zum dritten Mal nach 1987 und 2005 Austragungsort sein. Seit dieser Woche ist leider Gewissheit: Zuschauer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht erlaubt.

SN/gepa WM 2005: Nachdem Österreichs Skispringer im Einzel leer ausgegangen waren, schlugen sie in den Teambewerben doppelt zu. Wer erinnert sich an die Einzel-Weltmeister? Es waren Rok Benkovic (SLO) auf der Normalschanze und Janne Ahonen (FIN) auf der Großschanze. SN/gepa Andreas Widhölzl, heute Cheftrainer der ÖSV-Herren, Thomas Morgenstern, Wolfgang Loitzl und Martin Höllwarth (v.l.) jubelten sowohl nach dem Teambewerb auf der kleinen als auch nach dem Mannschaftsspringen auf der großen Schanze. SN/gepa Auf dem Weg zur Goldmedaille: Martin Höllwarth präsentierte sich in Hochform und übernahm als Schlussspringer die Verantwortung im ÖSV-Team. Zu sehen auf der riesigen Videowall im örtlichen WM-TV. SN/gepa Prominente Gratulantin bei der Medaillenfeier im Österreicher-Haus: Popstar Christina Stürmer (Bildmitte) hatte gerade den Durchbruch geschafft und gönnte sich mit den ÖSV-Adlern ein Glas Sekt. SN/gepa Ausgelassene Stimmung im ÖSV: Die beiden Weltmeistertitel in Oberstdorf waren für Österreichs Skispringer der Beginn einer eindrucksvollen Serie. Bis zu den Titelkämpfen 2013 im Val die Fiemme gewann das Team um den damaligen Cheftrainer Alexander Pointner (ganz links im Bild) alle Mannschaftsbewerbe bei einer WM. 2015 löste Norwegen die ÖSV-Superadler ab. SN/gepa Auch die nordischen Kombinierer gingen im Einzel leer aus, im Teambewerb jubelten Felix Gottwald, Christoph Bieler, Michael Gruber und David Kreiner aber über Bronze. Weltmeister wurde Norwegen. SN/gepa Hätte es auch eine Sympathiewertung gegeben: Dieses Quartett wäre ganz oben auf dem Stockerl gestanden. Die ÖSV-Boyband machte beste Werbung für die nordische Kombination. Im Medaillenspiegel belegte Österreich hinter Norwegen, Deutschland und Russland Rang vier! SN/gepa Im Langlauf war damals die Welt noch in Ordnung, ehe ein Dopingskandal nach dem anderen diesen wunderbaren Sport in Misskredit brachte. Österreich stellte sogar eine Herren-Staffel, die achtbarer Fünfter wurde. Im Bild Michail Botwinow, der das ÖSV-Quartett mit Martin Tauber, Roland Diethart und Christian Hoffmann bildete. SN/oberstdorf WM 1987: Erstmals war Oberstdorf vom 12. bis 21. Februar 1987 Schauplatz von nordischen Weltmeisterschaften. Laut Angaben des Veranstalters kamen damals annähernd 400.000 Zuschauer zu den Bewerben. Damit stieß man, was das Fan-Interesse betrifft, in neue Dimensionen vor.

SN/archiv Andreas Felder holte 1987 Gold auf der Großschanze und Bronze im Teambewerb – und rettete damit die ÖSV-Ehre. In der nordischen Kombi mussten sich die Österreicher Werner Schwarz, Günter Csar und Klaus Sulzenbacher mit Blech begnügen. Im Medaillenspiegel belegte der ÖSV Rang sechs. Der Nationensieger: ausnahmsweise nicht Norwegen, sondern Schweden. Quelle: SN