Kombinierer Bernhard Gruber schöpft nach seiner Herzoperation neuen Mut, stellt künftig aber die Gesundheit über den Spitzensport.

Bernhard Gruber ist nach seiner Herzoperation wieder daheim im Kreise seiner Familie und atmet zuallererst einmal tief durch, als wir ihn am Telefon erreichen. In der Folge erzählt der Olympiasieger, Weltmeister und neunfache Weltcupsieger in der nordischen Kombination von Warnsignalen ...