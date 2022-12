WM-Pläne: Ramsau setzt ein starkes nordisches Signal

Gemeinsam mit Bischofshofen ist eine Neuauflage der Heim-WM 1999 geplant. Der ÖSV befürwortet das - aber nicht zum 30-Jahr-Jubiläum.

Ramsau am Dachstein ist am Wochenende wieder nordischer Hotspot: Am Rande des Heimweltcups der Kombinierer und Kombiniererinnen trifft sich der ÖSV auch zu einer Präsidiumssitzung, in der die Weichen für eine WM-Bewerbung gestellt werden sollen. Ramsau plant gemeinsam mit Bischofshofen eine Neuauflage der Heim-Weltmeisterschaft 1999 und hatte dafür das 30-Jahr-Jubiläum, also 2029, ins Auge gefasst. Laut ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer sei eine Kandidatur jedoch erst 2031 oder 2033 - am Ende eines wahren WM-Reigens in Österreich nach dem Skifliegen 2024 am ...