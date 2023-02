WM-Traum lebt: Daniel Huber feiert in Willingen sein Comeback

Skispringer Daniel Huber kehrt drei Monate nach seiner Knieoperation ins ÖSV-Weltcupteam zurück. Im Hinblick auf die nordische WM geht es für ihn in Willingen um alles oder nichts.

Der Zeitplan war von Anfang an straff, die Zielsetzung ambitioniert, aber nicht utopisch: Drei Monate nach seiner Operation aufgrund einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie feiert Daniel Huber tatsächlich ein Comeback im Skisprung-Weltcup. Auf der Mühlenkopfschanze in Willingen will der 30-jährige Seekirchner kommendes Wochenende das Unmögliche möglich machen und im letzten Moment doch noch auf den WM-Zug aufspringen. Dafür ist im starken ÖSV-Team eine Spitzenplatzierung notwendig. Wieder ist es ein ambitioniertes Vorhaben, aber Huber ist nach einer erfolgreichen Therapie und starken ...