WM-Überrschung Pertl: "Ich hatte ja nichts zu verlieren"

Vor 14 Monaten war Adrian Pertl noch nicht einmal im Europacup, sondern auf FIS-Ebene unterwegs. Jetzt ist er Vizeweltmeister. Eine Entwicklung, über die er selbst staunt.

An Motivation hat es Adrian Pertl noch nie gefehlt. Auch auf FIS-Ebene, wo für die meisten Talente alles beginnt. "Am Start ist es egal, ob das jetzt ein FIS-Rennen oder ein Weltcup ist, man ist immer motiviert." Nur die Perspektive, die habe ihm manchmal schon gefehlt. "Vor eineinhalb Jahren hätte ich mich schon über einen FIS-Sieg gefreut, heute bin ich Slalom-Vizeweltmeister. Das ist verrückt."

Er hatte Probleme beim Umstieg in den Europacup. "Ich habe im Europacup immer kämpfen müssen, dass ich da unter die Top 30 komme." Noch im Dezember 2019 fuhr er FIS-Rennen, dann kam ein 14. Platz im Europacup ("Ein echter Lichtblick"), die erste Chance im Weltcup in Madonna - und dann Kitzbühel 2020. Da fuhr er mit Startnummer 73 auf den achten Rang im Slalom vor und das war der Türöffner. Denn im Frühjahr erfuhr er dann in einem Zoom-Meeting, dass er und Fabio Gstrein nun in die Slalom-Gruppe von Technik-Coach Marko Pfeifer aufgenommen seien. "Eine tolle Perspektive und eine coole Truppe. Dazu ein Konzept, das super gepasst hat", sagt der Spätstarter. In der Gruppe traf er wieder auf seinen Kärntner Landsmann und Jugendfreund Marco Schwarz. Die zwei bildeten eine Trainingsgemeinschaft und dazwischen duellierten sie sich auf dem Tennisplatz.

Der zweite Glücksfall für Pertl hieß Manfred Pranger. Der Slalom-Weltmeister von 2009 arbeitet nun für die Skifirma Völkl im Slalom-Bereich und nahm sich ebenfalls des Kärntners an. "Wie ich da in der Firma vor einem Weltmeister gestanden bin, habe ich schon einmal schlucken müssen."

Die aktuelle WM-Saison begann für den Medaillengewinner zäh. "Ich hatte ja noch nicht viele Resultate stehen und war daher von der Startnummer noch weit hinten. Mein Ziel waren die Top 15 bis Saisonende."

Das hat er pünktlich bis zur WM geschafft - und das war dann indirekt das Ticket für den WM-Slalom. Denn: Neben den Fixstartern Marco Schwarz, Michael Matt und Manuel Feller fuhren die beiden Youngsters Pertl und Gstrein mit zur WM - und es war klar, dass das vierte Slalom-Ticket an einen der beiden gehen sollte. Weil für das Schlusswochenende frühlingshafte Temperaturen angesagt waren, spielte plötzlich die Startnummer eine Rolle und deshalb bekam Pertl den Vorzug vor Gstrein, der eben nicht in den Top 15 war.

Der Rest ist bekannt: Pertl stellte im ersten Lauf Bestzeit auf und holte dann Slalom-Silber. "Er ist eine echt coole Socke, das muss man bei seiner ersten WM einmal hinbekommen. Da ziehe ich den Hut", meinte der große WM-Favorit Marco Schwarz, der zuvor ausgeschieden war. Die "coole Socke" war dann aber gar nicht so cool, wie er Montag gestand: "Ich bin am Start gestanden und habe Vinatzer bis ins Ziel zugesehen. Da kommen einem viele Gedanken, was jetzt in den nächsten zwei Minuten passieren kann in deinem Leben." Letztlich habe er aber diese Gedanken wieder zur Seite schieben können. "Ich hatte ja nichts zu verlieren."