Wo der Tag nur fünf Stunden hat: Biathleten vor den nächsten "Nachtrennen"

Mit Sprints beginnt am Donnerstag die zweite Weltcupwoche in Kontiolahti.

Etwas über fünf Stunden Tageslicht sind derzeit drin in Kontiolahti, 450 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die Elite der Biathleten sehnt sich die Fortsetzung der Weltcuprennen an der ersten Station dieses Winters ab Donnerstag herbei. "Wenn sich ab 14 Uhr schon ein Gefühl einstellt, als ob es Abend wäre, ist das gar nicht einfach", beschreibt Julia Schwaiger das paradoxe Leben mit strikt coronareglementiertem Tagesablauf im hohen Norden. Abwechslung bringen die Covid-19-Tests, die zuletzt in der kompletten Biathlon-Blase negativ ausfielen.

