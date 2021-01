Wo ist der nächste Marcel Hirscher? Sag mir, wo die Ski-Talente sind

Ski-Nation Nummer eins? Österreichs alpinem Skisport sind die Sieger abhandengekommen - aber scheinbar auch die Talente. Ist das so? Eine komplexe Spurensuche zwischen Statistiken und gesellschaftlichen Realitäten.

Stams. Der kleine Tiroler Ort ist über Jahrzehnte zum Inbegriff geworden. Für Talenteförderung, die Mischung zwischen Schule und Sport, letztlich für alles, was für Erfolg, aber auch für Erfolgsdruck steht. Wo also kann man besser ansetzen bei der im Titel gestellten Frage als hier im Schigymnasium Stams und dort bei einer der letzten großen (grauen) Eminenzen des heimischen Skisports? Arno Staudacher ist seit 35 Jahren Direktor in Stams, war rund 20 Jahre lang Nachwuchschef im ÖSV, war in zahlreichen Funktionen ...