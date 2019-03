Yule neuer Alpin-Athletenvertreter - Payer im Snowboard

Der Schweizer Daniel Yule ersetzt Hannes Reichelt als Vertreter der Alpin-Herren in der FIS-Athletenkommission. Die Interessen der Alpin-Fahrerinnen vertritt künftig die Südtirolerin Verena Stuffer. Mit Alpin-Snowboarder Alexander Payer zieht auch ein Österreicher neu in das Gremium ein, deren Vertreter in sechs Disziplinen bei den Weltmeisterschaften 2019 für zwei Jahre gewählt worden sind.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Yule vertritt die Interessen der Athleten