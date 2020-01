Zan Kranjec triumphiert im Adelboden-RTL

Zan Kranjec hat zum zweiten Mal in seiner Laufbahn ein Rennen im Ski-Weltcup gewonnen. Der Slowene setzte sich am Samstag im Riesentorlauf von Adelboden vor dem Kroaten Filip Zubcic durch, der 0,29 Sekunden zurücklag. Dritter wurden ex aequo der Franzose Victor Muffat-Jeandet und Henrik Kristoffersen. Bester Österreicher wurde Roland Leitinger als Sechster.

SN/APA (Keystone)/ANTHONY ANEX Kranjec raste in Lauf zwei zum Sieg