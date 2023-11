Zermatt versinkt imChaos

Im Vorjahr zu wenig Schnee, heuer zu viel: Die umstrittene Matterhorn-Premiere steht weiter unter einem schlechten Stern.

Für einen Moment waren selbst die größten Kritiker mundtot: Der erste Trainingslauf auf der viel diskutierten Matterhorn-Abfahrt brachte am Mittwoch Traumwetter, eindrucksvolle Bilder und unisono Lob für Strecke und Panorama.

Zwei Tage später war wieder alles anders: Nach der Absage der zweiten Trainingsfahrt am Donnerstag musste auch am Freitag das Programm gestrichen werden. Schneefall, stürmische Winde und Nebel machten dem Weltcup-Tross und den Veranstaltern wieder einen Strich durch die Rechnung. "Absolut unmöglich zu fahren", kommentierte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer kurz und bündig und durfte sich als der einzige Sieger des Tages fühlen. Denn Pfeifer ist das Risiko eingegangen und hat Marco Schwarz und Johannes Strolz zum Slalom-Training nach Hochgurgl geschickt. "Der Mut zum Risiko hat sich ausgezahlt", meinte Pfeifer, der Marco Schwarz im Fall des Rennens aber Samstag früh per Helikopter nach Zermatt zurückholen will.

Ob diese Weltcup-Premiere überhaupt stattfindet, steht auf einem anderen Blatt. "Sollte der Wetterbericht recht behalten, dann sieht es am Wochenende nicht gut aus", meinte Pfeifer. Zwar wären Samstag auch Wolkenfenster angekündigt, doch der Wind bleibt bei einer Starthöhe von über 3700 m immer ein Thema. Und Windgeschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer sind angekündigt. Da aber ein Training am Mittwoch gefahren werden konnte, wären die Voraussetzungen für ein Rennen gegeben, der Montag wäre sogar noch ein möglicher Ausweichtag.

Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Denen will sich Pfeifer nicht vorbehaltlos anschließen. "Keine Frage, diese Abfahrten sind eine absolut coole Sache. Die grundlegende Frage ist jedoch, ob das um diese Jahreszeit umsetzbar ist. Aber das muss zum Glück nicht ich entscheiden", meinte Pfeifer, der aber auch den Veranstaltern für deren Arbeit auf der Strecke großes Lob entgegen gebracht hat. "Unglaublich, was die geleistet haben."

Eine Verschiebung ins Frühjahr, wo das Wetter auf den Gletschern stabiler sein sollte, kommt für die Veranstalter aus Marketing- aber auch aus Logistikgründen nicht in Frage: Es gibt schlicht zu wenige Quartiere im März in Zermatt. Steht damit das Herzensprojekt von FIS-Präsident Johan Eliasch schon vor der Premiere vor dem Ende? Viele Trainer haben ja schon beim Forum Alpinum Ende Oktober gemutmaßt, dass eine neuerliche Absage wohl das Aus im Weltcup bedeuten würde. Der Welt-Verband FIS wird sich Anfang Dezember mit den großen Verbänden wie den ÖSV über eine Neugestaltung des Kalenders beaten. Damit droht dem Weltcup ein Holperstart wie im Vorjahr, als von den ersten vier Rennen drei abgesagt werden mussten. Die Leidtragenden wären wie bei der Streichung von Lake Louise neuerlich die Abfahrer.

Gefahren wurde diese Woche auf FIS-Ebene trotzdem: Der Ungar Milan Schneider kürte sich in der Skihalle "Mall of the Emirates" in Dubai zum internationalen Slalom-Meister der Emirate - vielleicht schon ein Wink aus der Zukunft...