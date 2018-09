Der Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Tschaikowski in Russland ist am Sonntag wegen Windturbulenzen abgesagt worden. Die Jury ließ innerhalb einer Stunde lediglich fünf Athleten über den Bakken.

Österreichs Asse waren in Russland nicht vertreten, sondern absolvierten stattdessen Continental-Cup-Bewerbe in Stams. Bester ÖSV-Athlet war dort auch am Sonntag Vortagessieger Philipp Aschenwald als Zweiter hinter dem Schweizer Kilian Peier. Quelle: APA