Zürs bekam Zuschlag für Ski-Weltcup-Rennen

Österreich bekommt in der alpinen Ski-Saison 2020/2021 einen weiteren Weltcup-Schauplatz. Wie das Council des Internationalen Skiverbands (FIS) am Samstag in Konstanz laut ORF-Informationen entschied, setzte sich Zürs in Vorarlberg im Rennen um die Parallel-Bewerbe gegen Mitbewerber wie Livigno (ITA), Oslo (NOR) oder Levi (FIN) durch. Der ÖSV bestätigte den Zuschlag.

SN/APA/Skipool West Zürs setzte sich gegen Konkurrenz aus anderen Ländern durch