Zukunft des ÖSV: Präsidentenkür, die eigentlich keine ist

Die ÖSV-Spitze legt heute das weitere Prozedere in Sachen ÖSV-Präsidentschaft fest - Präsidentin wird Roswitha Stadlober.

ÖSV-Präsidentenkonferenz im Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg - da war doch etwas? Genau: Vor drei Monaten eskalierte das unwürdige Schauspiel um die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel in einem Sitzungsmarathon, der in den frühen Morgenstunden den Überraschungssieger Karl Schmidhofer hervorgebracht hat.

Fast genau vier Monate später treffen sich das ÖSV-Präsidium und die Landespräsidenten am heutigen Mittwoch wieder in diesem Hotel, um die Nachfolge von Karl Schmidhofer zu klären - der Steirer ist nach genau 100 Tagen im ...