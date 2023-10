Zum Jubiläum droht dem Weltcup in Sölden auch eine Premiere

Diskussion über Klimaschutz, drohende Demonstration und Tod von Ski-Legende Anderl Molterer trüben die Stimmung vor dem Gletscherauftakt.

30 Jahre Skiweltcup auf dem Söldner Gletscher, 75 Jahre Bergbahnen Sölden und dazu die Slalom-Weltcup-Premiere in drei Wochen am Talende in Hochgurgl: Eigentlich sollte dieses Wochenende im Ötztal ganz im Zeichen der Feierlichkeiten stehen, doch so richtig zum Feiern ist vorerst (noch) niemandem zumute. Denn die Diskussionen der letzten Tage über Sinn und Unsinn eines Gletscherauftakts Ende Oktober, in die sich zu Wochenbeginn auch noch Umweltministerin Leonore Gewessler eingemischt hat, stoßen hier vielen sauer auf. "Was hat das alles mit Klimaschutz tun?", echauffierte sich Alpindirektor Herbert Mandl. "Wir tragen hier alten Schnee aus Depots auf, das muss ja wohl noch erlaubt sein."

Doch das sind vor dem 30. Auftakt auf dem Rettenbachferner noch gar nicht die größten Sorgen: Die recht exponierte und ausgesetzte Gletscherstraße zum Zielbereich in 2675 Metern Seehöhe würde sich für politische Proteste fast anbieten. Das weiß man auch bei Ski Austria. "Wir denken bei Veranstaltungen in derartigen Größenordnungen natürlich an alle Aktivitäten", meinte Verbandssprecherin Christiane Gasser. Zusammen mit der Exekutive habe man Konzepte erarbeitet, "aber das machen wir seit 30 Jahren so".

Allerdings war der Auftakt auch noch nie derart in der Kritik wie in den letzten Wochen. Eine Situation, die man auch im Verband mit einiger Verwunderung aufnimmt. Der Versuch, durch die Einsetzung einer Taskforce Klimaschutz den Kritikerinnen und Kritikern etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, geht für Ex-Präsident Peter Schröcksnadel in die völlig falsche Richtung. "Was soll da herauskommen außer heißer Luft? Der ÖSV betreibt keine Skigebiete oder Lifte, was soll er denn beschließen?"

Sollte es tatsächlich zu Klimaprotesten kommen, so wäre das eine Premiere im Weltcup in Österreich − und könnte auch intern noch für Sprengstoff sorgen. Denn ÖSV-Abfahrer Julian Schütter ist in der Innsbrucker Teilgruppe bei Fridays for Future aktiv.

Vorerst macht aber kurioserweise das Gegenteil Sorgen: Sowohl in Sölden als auch in Zermatt gab es zuletzt Schneefall, das verhinderte etwa das vom ÖSV geplante Abfahrtstraining auf dem Matterhorn. "In Zermatt hat es brutal viel Schnee", sagt Kriechmayr, der daher nun nach Sölden übersiedelt ist, dort den Riesentorlauf am Sonntag bestreiten wird und ab Montag mit der Speedtruppe hier Abfahrt trainieren will.

In der Nacht auf Mittwoch ist die österreichische Ski-Legende Anderl Molterer verstorben. Der 92-Jährige, der wegen seiner blonden Haare der weiße Blitz von Kitz gerufen wurde, stand zwar im Schatten seines berühmteren Kitzbüheler Kollegen Toni Sailer, wurde jedoch neun Mal und damit so oft wie kein anderer Läufer Hahnenkamm-Sieger, zuletzt im Jahr 1957. Wie so viele heimische Skipioniere verschlug es auch Molterer in die USA, wo er in Aspen lebte.