Zumindest diese Runde ging an den FIS-Boss Johan Eliasch

Der FIS-Vorstand nickt heute den Weltcupkalender und Neuerungen ab - bei der die Wünsche von Johan Eliasch großteils erfüllt wurden.

Zumindest eines ist den handelnden Personen schon vor dem Tag der Entscheidung klar: So wie heuer darf es nicht wieder kommen. Denn fast auf den Tag genau fünf Monate vor Beginn des alpinen Weltcups in Sölden wird der kommende Weltcupkalender am Donnerstag verabschiedet - beim FIS-Kongress, der wie üblich in ungeraden Jahren virtuell stattfindet. Künftig soll der Weltcupkalender zumindest zwölf Monate vor Beginn der Saison feststehen, zudem soll es einen langfristigen Rahmenterminplan geben, der fünf Jahre voraus fixiert wird. "Wir brauchen als Veranstalter mehr Planungssicherheit", sagt ÖSV-Präsident Roswitha Stadlober.

Der Entwurf, der beim Kongress abgesegnet wird, trägt maßgeblich die Handschrift von FIS-Präsident Johan Eliasch. Der schwedisch-britische Geschäftsmann bringt alle seine Wünsche durch: Da wäre zum einen die umstrittene und im Vorjahr abgesagte Matterhorn-Abfahrt, die nun am 11./12. November bei den Herren stattfinden soll. Weil überraschend im letzten Abdruck auch noch Lake Louise mit der Abfahrt unter Vorbehalt aufgenommen wurde (man muss bis 1. Juli gewisse Auflagen erfüllen), entfällt für die meisten europäischen Teams das Speed-Trainingslager in Copper Mountain, was ÖSV-Abfahrtstrainer Sepp Brunner aus Sicherheitsgründen heftig kritisiert. Durchgesetzt hat sich Eliasch auch mit der zweiten US-Tour: Die findet wieder im Februar statt, wird aber nur mehr Technik-Bewerbe (Slalom, Riesentorlauf) beinhalten. Auf Vorhalte bezüglich der Kosten reagierte FIS-Generalsekretär Michel Vion harsch: Würde man nicht in die USA reisen, wäre stattdessen eine Japan/Südkorea-Tour angesetzt worden, die sei auch nicht billiger. Atmosphärisch gibt es kaum Entspannung zwischen Eliasch und den großen Alpin-Verbänden wie DSV, ÖSV und Swisski. Ganz im Gegenteil: Die Erweiterung der Vereinigung der Alpinnationen von zehn auf 16 Länder wird Eliasch wohl als weitere Spaltung auffassen.

Bei den Skispringern plant die FIS keinen Mattenweltcup mehr wie zum Saisonstart 2022 in Wisla (POL). So genannte Hybrid-Weltcups seien zwar möglich, grundsätzlich wolle man aber auf Schnee Skispringen. Deshalb steigt der diesjährige Auftakt Ende November auch im hohen Norden in Kuusamo (FIN). Neu ist im Jänner 2024 die erste Auflage der Polen-Tour in Wisla, Szczyrk (Normalschanze/neu im Kalender) und Zakopane. Höhepunkt des Winters ist die Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf (26. bis 28. Jänner 2024).

Auch eine Regeländerung tritt mit Beginn des Sommer-Grand-Prix in Kraft: Dem Diskussionsthema Anzugschnitte will die FIS nun mit einer neuen Messtechnologie dagegensteuern. Die Athletinnen und Athleten werden ab sofort mit einem digitalen Bodyscanner gemessen, von dem man sich eine größere Genauigkeit erhofft.