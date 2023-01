Zwei junge Kuchler Talente auf dem Weg zur Junioren-WM

Lea Rothschopf und Thomas Marchl vom SC Kuchl haben sich vorzeitig für die Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan qualifiziert.

Studentin und Heeressportlerin Lea Rothschopf ist bereits im ÖSV-B-Kader aktiv - die 21-Jährige nimmt schon zum fünften und damit altersbedingt letzten Mal an der Jugend- und Junioren-WM teil. 2020/21 in Obertilliach (Osttirol) hatte sie dabei mit der Staffel Bronze geholt, bei der WM 2021/22 in Soldier Hollow (USA) war sie als Sechste im Einzel beste Österreicherin.

Seit dieser Saison startet sie bereits als Juniorin in der allgemeinen Klasse und kann auch hier erste Erfolge vorweisen: Beim Biathlon-IBU-Cup am ...