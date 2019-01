Zwei Reisinger-Siege beim Europacup in Les Diablerets

Elisabeth Reisinger hat am Dienstag beide Europa-Super-G in Les Diablerets (SUI) gewonnen. Im ersten am Vormittag gab es mit Nina Ortlieb, Ariane Rädler, Christina Ager und Michaela Heider auf den Plätzen zwei bis fünf gleich einen Fünffach-Triumph der ÖSV-Damen. Im zweiten siegte die Oberösterreicherin erneut vor Ortlieb. Dazu wurde Reisinger hinter Nicole Good (SUI) auch noch Kombinationszweite.

In der Gesamtwertung hält die 22-jährige Speed-Spezialistin als Führende nun bei 739 Punkten und liegt damit klar vor ihrer ersten Verfolgerin, Roberta Melesi aus Italien (585). Die Super-G-Wertung hat Reisinger bereits vor dem fünften und letzten Rennen für sich entschieden. Damit hat sie einen Weltcup-Startplatz in dieser Disziplin in der kommenden Saison sicher. Anzeige Quelle: APA