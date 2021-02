Zwei Wochen vor der WM: ÖSV-Adler mit gestutzten Flügeln

Ein Weltcup-Wochenende zum Vergessen erlebten Österreichs Skispringer in Klingenthal. Der Zeitpunkt ihrer Formkrise ist ungünstig.

Halvor Egner Granerud blieb zwar der Tourneesieg verwehrt, aber den Weltcup dominiert der Norweger nahezu nach Belieben. In Klingenthal feierte Granerud einen Doppelsieg und damit seine Saisonerfolge Nummer neun und zehn. Die Frage nach dem WM-Favoriten in Oberstdorf erübrigt sich damit.

Österreichs Skispringer zählen zweifellos nicht dazu. Sie erlebten in der Vogtland-Arena ein Wochenende zum Vergessen. Philipp Aschenwald als 16. (Samstag) und Jan Hörl als Elfter (Sonntag) waren die besten ÖSV-Adler, was das Team so knapp vor den ...