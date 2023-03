Zweiter in Lillehammer: Stefan Kraft ist wie ein Uhrwerk auf Sprungski

Der ÖSV-Star holte in Lillehammer seinen 93. Weltcup-Podestplatz und mischt damit weiter um den Gesamtsieg in der Raw-Air-Serie mit.

18 Wertungssprünge sind bei der norwegischen Tournee-Ausgabe, genannt "Raw Air", innerhalb von nur zehn Tagen zu absolvieren. Eine Mammutaufgabe - jedoch nicht für Stefan Kraft. Der 29-jährige Salzburger ist wie ein Uhrwerk auf Sprungski, feierte in Oslo einen Sieg und einen zweiten Platz und lieferte auch am Dienstag auf der Olympiaschanze in Lillehammer ab. Erneut wurde Kraft Zweiter und holte damit seinen 93. Weltcup-Podestplatz. Der ÖSV-Adler überflügelte in der ewigen Bestenliste den Polen Adam Malysz, nur mehr der Finne Janne ...