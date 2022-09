Zwölfter beim Heimspringen: Stefan Kraft hat noch Reserven

Beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach gab es einen polnischen Sieg. Manuel Fettner wurde als bester ÖSV-Adler Dritter, Stefan Kraft wähnt sich als Zwölfter auf dem "richtigen Weg".

Hinzenbach in Oberösterreich war am Sonntag der vorletzte Stopp der diesjährigen Sommer-Grand-Prix-Serie im Skispringen - und galt den rot-weiß-roten Adlern als Standortbestimmung für den Weltcupwinter, der bereits am 5./6. November in Wisła und damit so früh wie noch nie beginnt.

Den besten Eindruck hinterließ mit Manuel Fettner der Älteste im ÖSV-Springerteam. Der 37-jährige Tiroler wurde hinter dem überlegenen Sieger Dawid Kubacki aus Polen (der in beiden Durchgängen die Höchstweite erzielte) und dem zweitplatzierten Slowenen Anže Lanišek starker Dritter. ...