Advent erleben in Saalfelden-Leogang

Am 15. Dezember steht in der Hüttschmiede Leogang ein ganz besonderer Ausgleich zum kommerziellen Advent auf dem Programm: die "Bachlschneid". Die Tradition geht auf die Überlieferung zurück, dass seinerzeit Familien zur Weihnachtszeit zum Schneiden des hart gebackenen Kletzenbrots und des frischen Specks ein gut geschliffenes Messer brauchten. Aus diesem Grund kommt auch heute noch alljährlich in der Hüttschmiede der große Naturschleifstein ins Rollen - Messer also nicht vergessen!

Freitag, 15. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, Hüttschmiede Leogang, Infos: www.saalfelden-leogang-com/advent