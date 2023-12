Diese Adventveranstaltung der Salzburger Virgilschola "der anderen Art" am dritten Adventwochenende setzt das in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Programm fort: Gregorianischer Choral, mittelalterliche Gesänge und deutsche Lieder aus jahrhundertealten Handschriften stimmen die Besucher auf die letzten Tage des Advents ein.

Samstag, 16. Dezember, 16 Uhr, Franziskanerkirche Salzburg, Karten: 0650/8815970.