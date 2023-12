Atelier Gespräche: Mahlers Fünfte

Der US-amerikanische Spielfilm "Tár" (2022) handelt von der ersten Frau, die jemals ein großes deutsches Orchester leitete. Die fiktive Dirigentin Lydia Tár steht kurz vor der Aufführung der 5. Sinfonie von Gustav Mahler, deren Live-Aufzeichnung den Abschluss von Társ Mahler-Zyklus und einen Meilenstein in ihrer Karriere bedeutet. Der Film war 2023 für sechs Oscars nominiert und gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Was fesselt derart am Höhenflug und Untergang der weiblichen Titelfigur - ihre Brüchigkeit, Neid und Intrigen, der Spagat zwischen Karriere und Privatleben? Univ.-Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner im Gespräch mit der Dirigentin Giedrė Šlekytė und dem künstlerischen Leiter der Salzburger Kulturvereinigung Thomas Heißbauer.

Donnerstag, 21. Dezember, 18 Uhr, Großes Festspielhaus, Fördererlounge, Hofstallgasse 1.