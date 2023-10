" Auf dem Mond" ein Tanztheater mit bodi end sole

Zwei Möbelpacker auf dem Mond unterhalten sich über den Homo sapiens. Sie beobachten ihn in seinem Dasein auf der Erde, in seinem Sich(Fort-)Bewegen, in seiner Skurrilität, in seinen Bemühungen, seinem Schaffen, seinem Versagen. "Auf dem Mond" will das evolutionäre Produkt Mensch vom Mond aus betrachtet mit einem Schmunzeln im Gesicht beschreiben: Wie es gierig ist nach Glück und Erregung; wie es versucht, den Tod als technisches Problem zu behandeln, und das Recht auf unendliches Leben einfordert; wie es unter dem Dogma der Wissenschaft lebt; wie sich Intelligenz allmählich von Bewusstsein abkoppelt; wie Algorithmen es schließlich besser kennen als es sich selbst.

Dienstag, 10., & Mittwoch, 11. Oktober, jew. 19 Uhr, Hallein, Alte Schmiede, Pernerinsel, Infos & Karten: bodiendsole.at