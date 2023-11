Im August 2023 unternahm der Fotograf Norbert Kopf eine Reise nach Ghana. Er begleitete mit seiner Kamera ehrenamtliche Helfer des Vereins SoriNaTu in das Dorf Nsoatre bei ihrem Arbeitseinsatz. Dabei bot sich die Gelegenheit, in den dörflichen Alltag einzutauchen und manche Bewohner auch in ihrer Lebensfreude und Buntheit näher kennenzulernen.

Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, Pfarresaal St. Elisabeth, Plainstraße 42A, Eintritt frei, Spenden für das SoriNaTu-Schulprojekt erbeten.