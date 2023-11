Cuba-Trilogie von Bruno Maul

In drei Teilen nimmt sich dieser Langzeitbericht den verschiedenen Facetten einer faszinierenden Insel an. Eine preisgekrönte Live-Reportage von Bruno Maul. Von der ersten, völlig naiven Fahrradtour durch den sozialistischen Inselstaat über eine Tournee mit einer kubanischen Heavy-Metal-Band durch Kuba bis hin zur fundierten Reportagereise für seine Vorträge und dem Bildband - all diese Erlebnisse und Erfahrungen lässt Bruno Maul in seine neue Livereportage einfließen.

Donnerstag, 11. Jänner, 20 Uhr, Seekirchen, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at