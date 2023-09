Das Salzburger Marionettentheater kommt mit "Peter und der Wolf" in den Lohninghof

Peter wohnt mit seinem Großvater in einem Haus am Waldrand. Trotz aller Warnungen verlässt Peter den Garten, um mit Hilfe befreundeter Tiere den bösen Wolf zu fangen, der zuvor die Ente verschluckt hat. Gemeinsam mit den Jägern bringen sie ihn dann zurück in den Wald. Jede Figur der Geschichte wird von einem charakteristischen Instrument dargestellt. Ihr hört Streichinstrumente, Flöte, Klarinette, Fagott, Oboe, Hörner und Pauken. Als Zugabe wird noch "Ferdinand der Stier" gespielt - eines der drei Stücke aus der heurigen Produktion "Karneval der Tiere - eine animalische Trilogie"



Donnerstag, 28. September, 15 Uhr, Zell am See, Lohninghof, Karten: reservierung@lohninghof.at