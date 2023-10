Der Friedhof öffnet seine Tore

Pünktlich vor Allerheiligen lädt die städtische Friedhofsverwaltung zum Tag der offenen Tür ein. Friedhöfe sind Orte der Trauer und Besinnung, aber sie bieten darüber hinaus noch so viel mehr und haben viele Facetten. Auf die Besucher/-innen wartet an diesem Tag ein spannendes Programm. Es gibt Führungen zu verschiedenen Themen, ein Baum gegen Gewalt an Frauen wird gepflanzt und auch für die musikalische Unterhaltung wird gesorgt. Alle Führungen und Angebote sind kostenlos, die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Samstag, 21. Oktober, 10 bis 16 Uhr, Salzburg, Kommunalfriedhof, Gneiser Str. 8, Eintritt frei.