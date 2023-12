Descartes a Kant zu Gast im Rockhouse

Descartes a Kant aus Mexiko kehren mit einem neuen Studioalbum, mit dem Titel "After Destruction", zurück. Das konzeptionelle Material schlägt einen erzählerischen Bogen, der die Zyklen der existenziellen Schöpfung und Zerstörung erforscht. "After Destruction" porträtiert das psychische Unbehagen in einer zwanghaft hyperkommunikativen, aber emotional isolierten Gesellschaft, mit einer retrofuturistischen Ästhetik, zerstörerischen Gitarren, Synthesizern und gefühlvollen Melodien.

Mittwoch, 6. Dezember, 20 Uhr, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.