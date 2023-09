Veranstaltungen am Freitag, 22. September 2023 in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Peter, Martin und der Wolf Gespräch & Konzert Peter Filzmaier, Armin Wolf und Martin Grubinger sprechen über Sport, Musik und eine verlorene Wette, feat. The Percussive Planet Ensemble, Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Karten: www.kulturvereinigung.com

Fasten Seatbelts Komödie Das OFF Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Antigone Schauspiel Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/80 85-85.

Don Carlo Oper im Berg Festival Große Universitätsaula, Karten: 0676/775 07 44.

Konzerte

Rotary Young Talents Charity Nigth Nacht für junge Talente in der Musik Salzburg Infinity, Kavernen 1595, Eingang beim Mönchsbergaufzug, Karten: www.rotary-young-talents.com

1. Feiertagsmusik Orgelkonzert Manuel Schuen (Orgel), Stiftskirche St. Peter.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos und Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert 12.00 Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/82 58 58.

Local Heroes Rockhouse-Bar, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: www.rockhouse.at

Julia Anna Wenn I sing - Tour OVAL - die Bühne im Europark, Europastraße 1 , Karten: 0662/84 51 10.

Vernissage

Kunstfesttage Licht und Schatten Lesung Katalin Jesch, Klavier Werner Hopfgartner, Galerie artforum Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 71.

Literatur

Birgit Birnbacher Schreibwerkstatt für Anfänger und Fortgeschrittene ab 16 Jahren, Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Anm. erforderlich: 0662/42 27 81.

Literarisches Herbstfest Wiesbauerstraße 19, Salzburg-Maxglan, bei jedem Wetter.

Bildung

Kulturgeschichte im Spiegel der Architektur Vortrag mit Arnulf Bastin, Kulturwerkstatt Salzburg, Aigner Straße 7.

Düstere Seiten Salzburgs Ein gruseliger Stadtspaziergang TP: Festungsgasse (Talstation), Kosten: 20 Euro pro Person, Anmeldung: 0664/201 64 92.

Aufstieg auf den Glockenspielturm Führung Neue Residenz, Mozartplatz 1, Anm. erforderlich: 0662/62 08 08-723.

Guided tour through the DomQuartier in englischer Sprache DomQuartier, Mozartpl. 10.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/496 80 11.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/340 17 57 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstr. 42a, Infos: 0676/87 46-70 80.

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein für Kinder ab drei Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/62 08 08-300.

Spielenachmittag für Kinder, Jugendliche & Eltern öffentliche Bibliothek Aigen, Reinholdgasse 16, Eintritt frei.

Flohmarkt

Der besondere Flohmarkt Kleingmainersaal, Morzger Straße 27.

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10 14 76 60.

RADIOFABRIK

Mehr als nur ausgezeichnet. 25 preisgekrönte Radiofabrik-Sendungen in 25 Jahren: Queer Voices Die Sendung der HOSI-Salzburg: ; XIBABA.FM Future's music now: zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

grödig 12. Repair Cafe Reparieren statt Wegwerfen Bauhof der Gemeinde (Alte Feuerwehr), Dr.-Richard-Hartmann-Straße 2.

hof Walter Kammerhofer Kabarett im K.U.L.T., Karten: www.oeticket.com

lamprechtshausen Herbstkräuter-Workshop Schnappsbrennerei Bruckmoser, Stockham 7, bei jedem Wetter, Anmeldung: 0664/547 24 80.

seekirchen editta braun company Luvos migrations Kurzfilm von Editta Braun & Menie Weissbacher, Kulturverein Kunstbox, Karten: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

st. gilgen Herbstln tuats Volksmusikabend Mozarthaus, Karten: www.mozarthaus.info/veranstaltung

st. gilgen Gambia ein Benefiz-Abend mit Musik, Bildbericht über einen Projektbesuch und Buchvorstellung, Klosterhof Europakloster, Spenden für das Schulprojekt in Jambur erbeten.

TENNENGAU

bad vigaun Honzi & the Jazz Boys Lesung mit Musik Medizinisches Zentrum.

hallein Die Reise der Heldin Storytellingworkshop für Frauen VA: Theater bodi end sole, theater / objekt, Davisstraße 5-7, Anm.: bodiendsole.at

hallein Die Halleiner Alststadt kennenlernen Spaziergang Start: TVB Hallein, Mauttorpromenade 6.

PONGAU

goldegg Neue Volxsmusik Quetschklampfa Schloss Goldegg.

schwarzach Unschräg-Jazz Live on the Lok Museum Tauernbahn, neben dem Bahnhof.

werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

saalfelden Klingende Almerstraße Mobilitätsfest alle Infos: www.saalfelden.at

zell am see Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen Kino Kulturverein, Lohninghof, Karten: reservierung@lohninghof.at

LUNGAU

st. margarethen Happy Painting Herbst Malworkshop mit Carmen Steinschnack, VA: KBW, Seminarraum der Gemeinde.

tamsweg Franz Lun Vernissage Kunsthalle.