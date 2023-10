"Es ist nur eine Phase, Hase", Kabarett mit Edi Jäger

Pubertät ist schlimm. Klar. Aber nicht so schlimm wie Alterspubertät! Alterspubertierende sind angegraute, bequeme, oft kurzsichtige Wesen, die die Ruhe lieben, das Wandern, das Wort "früher" und bestuhlte Popkonzerte. Männliche Alterspubertierende zwängen ihren runden Ü45-Körper in Neoprenanzüge und beginnen einen Kitesurf-Lehrgang. Andere laufen Marathon. Weibliche Alterspubertierende flüchten sich gern in die Spiritualität und "wollen sich neu entdecken". Oder Marmelade einkochen. Klingt erschreckend? Ist es auch. Aber vor allem sehr, sehr lustig … Ein kleiner Trost: Alterspubertierende sind die größte Bevölkerungsgruppe in Europa.

Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr, Seekirchen, Kulturhaus Emailwerk, Infos & Karten: www.kunstbox.at