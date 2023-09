Ethio-Jazz mit Samuel Yirga im Jazzit

Samuel Yirga ist ein aufstrebender Stern am äthiopischen Musikhimmel. Yirga ist hierzulande noch ein unbekannterer Stern, doch in seiner unmittelbaren Umgebung, in Addis Abeba, aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Er spielte mit Größen wie Mahmoud Ahmed und Aster Aweke. Äthiopien hat eine lange Jazz-Tradition, die international viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Nicht zuletzt fand der Begriff Ethio-Jazz, den Astatke prägte, Eingang in die musikalischen Geschichtsbücher. Und Yirga tritt auf dem Piano in seine Fußstapfen.



