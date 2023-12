Großer Perchtenlauf in Bischofshofen

Am Stephanitag findet der traditionelle "Große Pongauer Perchtenlauf" in Bischofshofen statt. Diese Veranstaltung gehört sicher zu den großen Brauchtumsveranstaltungen des Innergebirgs. Veranstalter ist der "Erste Pongauer Gebirgstrachten-Erhaltungs- und Schuhplattler-Verein" D'Hochgründecker aus Bischofshofen. Dieser traditionsreiche Perchtenlauf wird seit 1950 regelmäßig in Bischofshofen veranstaltet.

Dienstag, 26. Dezember, 13.30 Uhr, der Lauf startet beim Seniorenheim (Gasteiner Straße) und führt durch das Ortszentrum.