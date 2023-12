Humorlabor in der ARGEkultur

Kabarett Humorlabor - die Bühne zum Laborieren, Experimentieren, Perfektionieren!

Mit Hons Petutschnig, Sonja Pikart, Claudia Pichler und Michael Bauer alias Heidelbeerhugo. Petutschnig Hons ist schlagfertig wie Bud Spencer und serviert seine Pointen und Lieder am Silbertablett. Mit Sonja Pikart schleicht sich doch glatt eine erfrischende Neue in die Kabarettszene: Bei ihr verbinden sich komödiantisches Talent, authentisches Auftreten, intelligente und freche Pointen aus dem Hinterhalt und ein gutes Stück Poesie zu einem großartigen und vielschichtigen Abend. Claudia Pichler wurde 1985 in München geboren und hat ihr Herz an die Stadt verloren. Sie studierte Literaturwissenschaften und promovierte mit einer Doktorarbeit über Gerhard Polt. Regelmäßig ist sie als "Fachfrau fürs Bayrische" zu Gast in der "Grünwald Freitagscomedy" (BR). Michael Bauer alias Heidelbeerhugo stellt in seinem ersten Programm "Was frag' ich auch so blöd?" fest, dass seine Frau alles ist, außer sie selbst, wenn sie hungrig ist. Die Frage: "Na, hast du schon ein kleines Hungi?", würde Michaels Ableben besiegeln. Das weiß er. Manchmal fragt er also auch nicht blöd, aber meistens kann er es sich nicht verkneifen.



Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, Karten: 0662/848784.