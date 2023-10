Infoabend zur Freiwilligenarbeit bei der Caritas

Sie möchten sich freiwillig in der Caritas Salzburg einbringen und mehr über ein freiwilliges Engagement erfahren? Die Caritas Salzburg präsentiert eine bunte Palette an Möglichkeiten beim Informationsabend. Es werden unterschiedliche Engagementfelder vorgestellt, u. a. die punktuelle Mitarbeit bei Aktionen wie Lebensmittelsammlungen oder bei Veranstaltungen oder die regelmäßige Mitarbeit in den Lerncafés, in den Caritas-Läden, im Seniorenbereich, bei der Essensausgabe u. v. m.

Dienstag, 17. Oktober, 18 bis 19 Uhr, Caritas Zentrale, Friedensstraße 7, Anm.: freiwilligenarbeit@caritas-salzburg.at