Kabarett mit Constanze Lindner

Wir müssen jetzt alle sehr stark sein: Denn Constanze Lindner ist "Miss Verständnis".

Diese Frau hat viel durchgemacht. Vor allem Nächte. Und in diesen dunklen Stunden hat sie aufgeschrieben, was in ihrem Leben falsch verstanden wurde und werden wird. Sie ist zu dem Schluss gekommen: alles. Wohin so ein Schatz an vollkommen falsch verstandenen Erfahrungen führen kann, zeigt uns Constanze Lindner in ihrem neuen Programm.

Freitag, 3. November, 19.30 Uhr, Wals-Siezenheim, Die Bachschmiede, Karten: www.diebachschmiede.at