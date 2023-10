Kindertheater "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer"

Das Tübinger Theater HERZeigen inszeniert mit "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" eine wunderschöne Parabel über das Fremde und das Anderssein. Mit Leichtigkeit, Humor und Charme verwandeln Isabelle Guidi und Gwendolin Stisser die Lokweltbühne ins Lummerland, die Heimat von Jim, Lukas und Lok Emma. Schattenspiel, Projektion, Bewegungs- und Figurentheater, Musik und Gesang lassen atmosphärisch dichte Bilder entstehen und öffnen weite Fantasieräume, die Klein und Groß ganz in die Erlebniswelt von Jim und Lukas eintauchen lassen. Eine traumhafte und humorvolle Geschichte über eine gute Freundschaft, die in allen Lebenslagen wie Pech und Schwefel zusammenhält. Das Stück ist ein musikalisches Abenteuer für Kinder von 5 bis 11 Jahren, Dauer 70 Minuten, Karten sind ab sofort in der Lokwelt erhältlich, aber auch am Veranstaltungstag.



Freitag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, in der Lokwelt Freilassing, Westendstraße 5,

+49(0)8654/3099-320, lokwelt.freilassing.de