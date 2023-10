Kultkabarett: Würstl sucht Stand

Die Welt trifft sich am Würstlstand. Egal, ob Nadelstreif-Banker oder einfacher Hackler: Vor Käsekrainer, Frankfurter und Hotdog sind alle Menschen gleich. Und wo sonst kann man besser seinen Senf dazugeben? Die drei Kultkabarettisten Peter Blaikner, Fritz Messner und Manfred Baumann schlüpfen wieder in die Rollen aberwitziger Zeitgenossen und präsentieren in ihrem neuen Kabarett "Würstl sucht Stand" Typen, die uns sehr vertraut sind.

Dienstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.