Lesung mit Eva Spambalg-Berend

Vier Briefe erzählen von der Liebe, sie erzählen vom Grauen und von der Widerstandskraft in schweren Zeiten. Sie schildern die Geschichte eines elfjährigen Mädchens, dessen Mutter und Schwester von den Nationalsozialisten ermordet werden. Vom Vater getrennt, überlebt sie auf sich allein gestellt in den Straßen von Lwów. Jahrzehnte später als erwachsene Frau in den USA schreibt sie auf, was sie erlebt hat. Eva Spambalg-Berend liest aus "Vier Briefe an die Zeugen meiner Kindheit".

Mittwoch, 8. November, 19 Uhr, Henndorf, Literaturhaus, Infos: www.literaturhaus-henndorf.at