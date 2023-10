Lesung zum 50. Todestag von Christine Lavant

Zum 50. Todestag der Dichterin, deren Werk 2018 in einer 4-bändigen Gesamtausgabe erschienen ist, liest die Schauspielerin Susanna Szameit Prosa- und Lyriktexte. Bekannt wurde Christine Lavant in den 50er-Jahren durch ihre Gedichtbände wie "Die Bettlerschale". Neben ihrer Lyrik hinterließ sie auch ein umfangreiches Prosawerk. Dagmar Bacon, Mitbegründerin der Christine Lavant Gesellschaft (1994) in St. Stefan im Lavanttal, dem Geburtsort der Künstlerin, erzählt aus deren Leben.



Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr, Evangelisches Zentrum Salzburg Christuskirche, Saal 1, Schwarzstraße 25.