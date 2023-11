Lions-Kabarett mit Gernot Kulis

Am 25. November ist der Ö3-Callboy Gernot Kulis mit seinem Programm "Best of Ö3-Callboy" live zu Gast beim Lions Club Seekirchen-Wallersee. Der Stand-up-Comedian Gernot Kulis erzählt über die besten Ö3-Callboy-Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Seine Anrufe spiegeln seit 20 Jahren satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Gernot Kulis bei seinen "Calls" zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren.



Samstag, 25. November, 19.30 Uhr, Seekirchen, Mehrzweckhalle, Karten: 06212/6455 (Juwelier Jama, Seekirchen).