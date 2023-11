Das Mosertrio widmet sich der Stadt Wien: der Komponist Franz Schubert sowie der Geigenvirtuose Fritz Kreisler stehen auf dem Programm. Eine Besonderheit des Abends ist die Zusammenarbeit mit der Sängerin Elisabeth Freyhoff. Die junge Sopranistin gibt in dieser Saison ihr Debüt am Theater an der Wien.

Samstag, 13. Jänner, 20 Uhr, Seekirchen, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at