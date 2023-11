Multivisionsvortrag "Costa Rica"

Die Naturfreunde Salzburg nehmen Sie mit zu abwechslungsreichen Landschaften mit Regen-, Trocken- und Mangrovenwäldern, zu einsamen Stränden und zu den Vulkanen und Bergen der Kordilleren bis hinauf auf 3820 Meter zum Gipfel des Cerro Chirripó. Ebenso faszinierend ist die schillernde Tierwelt dieses mittelamerikanischen Landes, das mit 50.000 Quadratkilometern etwa so groß wie die Schweiz ist. Pura Vida (reines Leben) - so lautet das Motto der Costa Ricaner und diese entspannte Lebensart steckt an und ist ein Grund mehr, dieses Naturjuwel zu besuchen.



Donnerstag, 30. November, 19 Uhr, Augustiner-Bräustübl, Lindhofstraße 7, Saal 3, Infos: 0664/4213157.