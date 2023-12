Music Talk mit Wolfgang Descho und Didi Neidhart

Hast du dich schon mal gefragt, wie du zu einem Gig im Rahmen der Reihe Local Heroes oder als Support-Act für nationale wie internationale Stars kommen kannst? Oder was es braucht, um die Jury des Xtra-Ordinary-Samplers von deiner Musik zu überzeugen? Solche Fragen haben sich in den letzten Jahren als Schwerpunkte beim Music Talk herausgebildet. Der Music Talk richtet sich dabei vor allem an junge Musiker/-innen, die am Anfang ihrer Karriere stehen (aber nicht nur).

Dienstag, 12. Dezember, 18.30 Uhr, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Eintritt frei, Infos: 0662/884914.