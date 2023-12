Mynth im Musikwohnzimmer Nexus

Mynth - das Elektropopduo aus Salzburg, bestehend aus den Zwillingsgeschwistern Giovanna und Mario, hat mit "FOUR" ein neues Album herausgebracht. Darauf nehmen die beiden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Irrfahrt, die sich wohl ein wenig so anfühlt wie die vergangenen Jahre: surreal, oftmals fehlgeleitet und nicht enden wollend. Irgendwie das Gefühl, eine Kreuzung übersehen zu haben und seither in die falsche Richtung zu fahren. Sanfte Beats mischen sich mit Giovannas wunderbarer Stimme und laden ein, für kurze Zeit in andere Sphären einzutauchen.



Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, Kunsthaus Nexus, Karten: kunsthausnexus.com