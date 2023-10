Orchesterkonzert mit Lise de la Salle und dem Royal Scottish National Orchestra

Mit Musik von Edvard Grieg wird Lise de la Salle diesmal in Salzburg zu Gast sein. Norwegens großer Komponist hat mit seinem herrlichen Klavierkonzert einen der bedeutendsten Gattungsbeiträge der Romantik geschrieben. Grieg hatte schottische Vorfahren und so ist das renommierte Royal Scottish National Orchestra mit seiner Klangsprache bestens vertraut, aber auch mit der von Richard Strauss, dessen immer wieder begeisternde Tondichtung "Ein Heldenleben" ein Klangerlebnis der Sonderklasse verspricht. Am Pult steht der Chefdirigent des schottischen Eliteorchesters, der dänische Maestro Thomas Søndergård.

Mittwoch, 18. Oktober, 19 Uhr, Großen Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Infos & Karten: www.kulturvereinigung.com