Die St. Kolomaner Perchten laden am Dienstag, dem 5. Dezember, zum Perchtenlauf am Dorfplatz in St. Koloman ein. Die drei Gastgruppen Fuchsgrabenpass aus Hüttau, die Maxglaner Perchten aus Salzburg und die Knollpass aus Bad Hofgastein werden helfen, die Vielfalt der Perchten zu präsentieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr, St. Koloman, Dorfplatz.